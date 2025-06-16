В Иране заявили, что Тегеран считает выполнение обязательств к ДНЯО неоправданным

Тегеран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на слова постпреда Ирана в Вене Реза Наджафи.

Он отметил, что Иран всегда придерживался обязательств по ДНЯО и гарантиям МАГАТЭ. Однако эта прозрачность создала угрозу национальной безопасности для страны.

«Когда некоторые режимы-агрессоры занимаются угрозами в отношении подписантов договора, продолжение выполнения обязательств в рамках ДНЯО будет неоправданным», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле прокомментировали международную реакцию на эскалацию на Ближнем Востоке.