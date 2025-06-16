В Иране призвали СБ ООН принять резолюцию, осуждающую Израиль

Иран призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую нападение Израиля на исламскую республику. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, пишет ТАСС.

«Все государства — участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его (Израиль)», — заявил он.

Багаи добавил, что страны должны предпринять серьезные шаги после израильской атаки, он призвал США признать израильскую атаку агрессией.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ответственность за агрессию Израиля против Ирана лежит на США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю.

Ранее в МИД Ирана отметили безнаказанность израильского режима.