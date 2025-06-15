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Парламент Ирана утвердил договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией

Посольство Ирана: парламент утвердил договор о партнерстве с Россией
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Shutterstock

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Исламской Республики в России.

«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона», — заявили в диппредставительстве.

Соглашение было подписано 17 января 2025 года в Москве во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана. Документ предусматривает углубление отношений во всех сферах, укрепление кооперации в области безопасности и обороны, а также тесную координацию на региональном и глобальном уровнях. Законопроект был направлен в иранский парламент в начале мая. Там он был одобрен большинством голосов: из 212 присутствовавших на голосовании депутатов 191 проголосовал «за», восемь — «против», а еще трое воздержались.

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