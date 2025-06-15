На Украине оценили разговор Путина и Трампа

Соскин: Путин и Трамп больше не учитывают позицию Зеленского

Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп больше не учитывают позицию Владимира Зеленского в переговорах. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что переговоры Путина и Трампа являются «важным событием».

«Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского», — сказал Соскин.

После возвращения Трампа в Белый дом лидеры общались по телефону уже пять раз. Их последняя беседа продолжалась 50 минут.

Разговор глав государств был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Кроме отношений РФ и США, политики обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и урегулирование на Украине. Путин выразил готовность продолжить переговоры с Киевом после 22 июня. Его собеседник принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.