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Стармер заявил о готовности Британии помочь в урегулировании на Ближнем Востоке

Стармер: Британия готова через дипломатию решать конфликт на Ближнем Востоке
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Leon Neal/Reuters

Британский премьер Кир Стармер провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает офис главы правительства Соединенного Королевства.

Согласно пресс-релизу, политики обсудили «тревожную ситуацию» на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению о необходимости деэскалации. Стармер выразил готовность сотрудничать с союзниками, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Стармера спросили об участии Британии в защите Израиля.

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