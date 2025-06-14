Сийярто: ЕК и Украина хотят нанести Венгрии ущерб, но у них ничего не получится

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен и Украина во главе с Владимиром Зеленским стремятся нанести значительный ущерб Венгрии, лишив ее доступа к российским нефти и газу, однако правительство Венгрии не допустит этого. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта парочка готовится нанести нам очень серьезный ущерб. <...> Но мы будем вести борьбу до последнего вздоха, чтобы не допустить этого», — подчеркнул министр, комментируя предложение Брюсселя о полном запрете на поставки энергоносителей из РФ в Евросоюз к концу 2027 года.

Сийярто отметил, что план Еврокомиссии по запрету закупок у России нефти, газа и ядерного топлива для АЭС будет обсуждаться 16 июня на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, в которой он примет участие.

4 июня газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее Словакия выразила несогласие с отказом от российских энергоресурсов.