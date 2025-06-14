В Германии заявили, что обещание отправить Taurus на Украину все еще в силе

Экс-председатель ХДС: обещание Мерца поставить Taurus на Украину остается в силе

Обещание канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине крылатые ракеты Taurus пока остается в силе. Об этом в ходе интервью для газеты Berliner Zeitung заявила экс-председатель Христианско-демократического союза (ХДС), бывший министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, нынешний глава немецкого правительства «поступил умно», решив не объявлять во всеуслышание о поставках оружия Киеву.

Также политик высказалась о роли европейских стран в возможных переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Крамп-Карренбауэр отметила, что в первую очередь государствам региона надо получить возможность влиять на ситуацию.

«Мы не в таком положении», — сказала бывший председатель ХДС.

Отвечая на вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин может опасаться столкновения с Вооруженными силами ФРГ, она усомнилась в том, что российский лидер хоть кого-то боится.

29 мая Мерц назвал «вполне возможной» отправку Taurus на Украину. В то же время он отметил, что для этого потребуется организовать обучение украинских военнослужащих на территории Германии.

При этом в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что Берлин не рассматривает возможность передачи крылатых ракет Киеву.

Ранее немецкого канцлера обвинили в желании взять реванш у России за прошлые поражения Германии.