МИД поблагодарил Азербайджан за помощь в возвращении россиян из Ирана

МИД РФ поблагодарил Азербайджан за содействие в возвращении россиян из Ирана

МИД России в своем Telegram-каналепоблагодарил Азербайджан за содействие в возвращении россиян из Ирана.

«Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на родину», — заявили в министерстве.

Сообщается, что в ночь на 14 июня группа из 86 россиян выехала из Ирана при содействии посольств РФ в Иране и Азербайджане через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Ирану уничтожением Тегерана.