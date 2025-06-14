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В США рассказали, что осложняет переговорную позицию Киева

NYT: ситуация в Днепропетровской области осложняет переговорную позицию Украины
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Александр Кряжев/РИА Новости

Наступление российских военнослужащих в Днепропетровской области осложняет переговорную позицию Украины. Об этом сообщает New York Times.

«Если ВС РФ захватят значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что российские военные переносят боевые действия в регион, который, как думали многие украинцы, будет нетронутым.

New York Times также указывает, что контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком может дать РФ более прочный плацдарм для продолжения наступления в Донецкой области.

До этого народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в заходе российских войск в Днепропетровскую область.

Ранее в ВС РФ рассказали, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области.

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