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Стало известно, что на Украине раскритиковали поздравление россиян от госсекретаря США

Депутат Дубинский: на Украине сочли предательством поздравление россиян от Рубио
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Julien de Rosa/Pool/AP

Поздравление россиян от государственного секретаря США Марко Рубио с Днем России на Украине сочли предательством. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«У нас тут страшный вой — нас предали!» — написал политик.

Он отметил, что на Украине не понимают, что в случае улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами европейские страны также перестанут быть союзниками Украины.

«Будет, как у Булгакова в «Дни Турбиных»: союзники — сволочи», — предупредил парламентарий.

12 июня Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной. Госсекретарь США выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Позднее глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал поздравления госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. По его словам, отношения между Москвой и Вашингтоном восстанавливаются.

Ранее хоккейный вратарь Гашек осудил госсекретаря США за поздравление с Днем России.

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