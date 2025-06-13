Макрон заявил о переносе конференции ООН по Палестине

Макрон сообщил о переносе намеченной на 17 июня конференции ООН по Палестине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о переносе намеченной на 17 июня конференции ООН в Нью-Йорке по Палестине из-за проблем с логистикой и безопасностью. Об этом сообщает ТАСС.

В начале июня Соединенные Штаты Америки заблокировали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который призывал к прекращению огня в секторе Газа. Этот документ был разработан десятью непостоянными членами Совета Безопасности. В результате США оказались единственной страной, не поддержавшей данный проект резолюции.

Российское министерство иностранных дел обвинило Соединенные Штаты в том, что именно их действия являются главной причиной ухудшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке и в других регионах мира. В ведомстве отметили, что в свете вето, наложенного США, РФ планирует активно развивать свою деятельность в СБ ООН и на других международных площадках.

Ранее источник сообщил об утрате ХАМАС контроля над безопасностью в Палестине.