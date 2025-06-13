Трамп не беспокоится из-за возможной региональной войны на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что не опасается региональной войны после ударов Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается, что из-за ударов Ирана по Израилю начнется региональная война на Ближнем Востоке. Заявление приводит Reuters.

«Трамп не обеспокоен возможностью начала региональной войны на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Он также напомнил, что Тегеран еще может заключить сделку для того, чтобы удары прекратились.

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 12 июня, несколько раз связывался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху накануне израильской операции против Ирана.

В пятницу, 13 июня, Трамп заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, поскольку теперь исламская республика не сможет получить доступ к ядерному оружию.

Трамп также признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.