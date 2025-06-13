Трамп накануне несколько раз разговаривал с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 июня, несколько раз связывался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху накануне израильской операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Трамп в четверг говорил неоднократно с Нетаньяху, в том числе перед началом беспрецедентных ударов по Ирану», — говорится в сообщении.
В пятницу, 13 июня, Трамп заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, поскольку теперь исламская республика не сможет получить доступ к ядерному оружию.
Трамп также признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.