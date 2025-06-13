Трамп накануне несколько раз разговаривал с Нетаньяху

CNN: Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху 12 июня

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 июня, несколько раз связывался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху накануне израильской операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Трамп в четверг говорил неоднократно с Нетаньяху, в том числе перед началом беспрецедентных ударов по Ирану», — говорится в сообщении.

В пятницу, 13 июня, Трамп заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, поскольку теперь исламская республика не сможет получить доступ к ядерному оружию.

Трамп также признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.