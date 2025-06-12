На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий оценил поздравление Рубио с Днем России

Слуцкий назвал поздравления Рубио россиян с 12 июня вежливым жестом
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал поздравления госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. Его слова приводит ТАСС.

«Отношения России и Соединенных Штатов находятся в стадии восстановления диалога», — заявил он.

По словам депутата, «атмосфера на двустороннем треке зримо меняется».

«Поздравления Рубио не должны удивлять. Стоит поблагодарить госсекретаря США за этот, безусловно, вежливый жест», — отметил Слуцкий.

12 июня госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной. Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами