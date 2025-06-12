Слуцкий оценил поздравление Рубио с Днем России

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал поздравления госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. Его слова приводит ТАСС.

«Отношения России и Соединенных Штатов находятся в стадии восстановления диалога», — заявил он.

По словам депутата, «атмосфера на двустороннем треке зримо меняется».

«Поздравления Рубио не должны удивлять. Стоит поблагодарить госсекретаря США за этот, безусловно, вежливый жест», — отметил Слуцкий.

12 июня госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной. Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.