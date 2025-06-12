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Путин в беседе с участниками «Времени героев» порассуждал о преодолении вызовов

Путин: многие люди развивают свои компетенции, столкнувшись с испытаниями
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Многие люди развивают свои компетенции, сталкиваясь с какими-либо вызовами и испытаниями. Об этом во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев» заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, если не сталкиваться с вызовами, можно упустить возможность раскрыть свой потенциал.

«Очень многие люди, <...> столкнувшись [с вызовами], не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенции, развивают эти компетенции дальше», — отметил глава государства.

Также он рассказал о цели программы «Время героев». Путин сообщил, что она была создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее РФ были связаны с героями страны.

7 июня на базе мастерской управления «Сенеж» стартовало обучение второго потока программы «Время героев». Всего к обучению приступили 85 человек, в их числе 31 Герой России и 71 кавалер ордена Мужества. Заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко выступил с приветственной речью и заявил, что создание программы «Время героев» — это личная инициатива президента.

Ранее участники первого потока программы «Время героев» приняли участие в параде на Красной площади.

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