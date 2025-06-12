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В Иране заявили о готовности рассмотреть вопрос выхода из ДНЯО

Иран готов рассмотреть возможность выхода из ДНЯО
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Vahid Salemi/AP

Официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи заявил, что Тегеран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«Сохраняя за собой право на технический и не технический ответ, в случае сохранения этой тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО», — сообщил Резаи.

До этого Reuters со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи сообщило, что в Тегеране считают генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси ответственным за «подрыв доверия» к организации.

12 июня Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Ранее в Тегеране предупредили, что ответ на любую атаку Израиля будет беспрецедентным.

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