Стало известно, когда защита Гуцул обжалует решение о продлении ареста

Адвокат Гуцул: жалоба по решению суда о продлении ареста будет подана 13 июня

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалуют решение о продлении ей домашнего ареста еще на месяц в пятницу, 13 июня. Об этом сообщила РИА Новости адвокат башкана Наталья Байрам.

«В пятницу подадим протест в Апелляционную палату Кишинева», — заявила она агентству.

При этом уточняется, что само рассмотрение жалобы состоится уже на следующей неделе.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. По словам самой Гуцул, она не заинтересована бежать от правосудия и покидать Молдавию.

Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.