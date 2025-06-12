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Лидеры стран Евросоюза встретятся с представителями Китая в конце июня

Politico: лидеры ЕС встретятся с руководством Китая 24 и 25 июня
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Shutterstock

Руководство Европейского союза запланировало визит в Китай 24 и 25 июня на фоне обострившейся торговой напряженности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Согласно данным издания, в первый день переговоры пройдут в Пекине, на второй — в провинции Аньхой. Европейскую сторону будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

По словам источников, ключевыми темами встречи станут экономические отношения, пошлины и возможные меры в ответ на политику США.

До этого глава Евродипломатии Кая Каллас призвала мировое сообщество использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и борьбы с его экономическим влиянием. Она отметила, что сейчас страны находятся в таком положении, когда экономические альянсы могут отвечать и за военное сдерживание.

К настоящему времени Валовый внутренний продукт Китая превысил 70% ВВП США. Китайская экономика имеет в два раза больше мощностей в производстве, чем у Соединенных Штатов. Китай превосходит другие страны во всем — от электромобилей до ядерных реакторов четвертого поколения, в военном отношении у страны самый большой военный флот и кораблестроительные мощности, отметила Каллас.

Ранее в ЕС заявили, что «не переключатся» на Китай при провале диалога с США.

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