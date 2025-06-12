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ЕС вводит новые пошлины на некоторые товары из РФ и Белоруссии

Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из России с 1 июля
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Евросоюза.

Отмечается, что новые тарифы будут введены на оставшуюся сельхозпродукцию и некоторые удобрения России и Белоруссии, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. В совете ЕС уточнили, что это делается для того, чтобы уменьшить зависимость стран Евросоюза от импорта этих товаров, а также сократить российские экспортные поступления.

Новые ограничительные меры вступают в силу с 1 июля, говорится в заявлении совета ЕС. Повышение пошлин на всю сельхозпродукцию из России будет происходить постепенно, чтобы не навредить европейским фермерам. В ЕС заявили, что переходный период займет три года.

11 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о сроках принятия 18-го пакета санкций против России. По его словам, если все пойдет по плану, то это должно произойти «не позднее следующей недели».

Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила, что основным компонентом 18-го пакета антироссийских санкций станут меры в сфере энергетики. По ее словам, ограничения в первую очередь коснутся потолка цен на российскую нефть.

Ранее СМИ выяснили, почему Трамп медлит с санкциями против России.

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