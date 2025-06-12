Китай назначил нового специального посланника по евразийским делам

В Китае назначили в качестве нового специального представителя по евразийским делам Сун Линьцзяна. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Комментируя это решение, в ведомстве заявили, что Сун — высокопоставленный дипломат, «знакомый с ситуацией в евразийском регионе».

До этого на посту спецпредставителя Китая по вопросам Евразии, в частности, по Украине, находился Ли Хуэй. В марте 2024 года он начал свое турне по странам Европы. Маршрут составили Россия, Бельгия, Польша, Германия, Франция и Украина. Миссией дипломата в этой поездке была оценка возможности для Пекина выступить посредником между Россией и Украиной.

10 января председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин освободил дипломата Лу Шайе от должности посла КНР во Франции и Монако, который ранее назвал Крым исторически российским, и назначил на этот пост бывшего заместителя министра иностранных дел Дэн Ли.

Ранее экс-посланник КНР по евразийским делам рассказал, кто стоит за украинским кризисом.