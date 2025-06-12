Власти Ирана заявили, что в стране продолжат обогащать уран

Иран не откажется от своего права на обогащение урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Он уточнил, что «дружественная» региональная страна предупредила Тегеран о возможном военном ударе.

«Давление было направлено на то, чтобы «повлиять на Тегеран, чтобы он изменил свою позицию относительно своих ядерных прав» во время переговоров с Соединенными Штатами в воскресенье в Омане», — говорится в публикации.

До этого агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи сообщало, что Иран передаст США предложения по ядерной программе республики через Оман.

Он подчеркнул, что обогащение урана является стратегической необходимостью для ядерной промышленности Ирана и служит национальным интересам страны. Представитель иранского МИД также высказался о возможности нового раунда переговоров между США и Ираном. По его словам, «если решение будет принято, об этом будет объявлено».

Ранее в Кремле ответили, когда Россия присоединится к диалогу США и Ирана.