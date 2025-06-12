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Президент Чехии раскритиковал Трампа из-за отношения к Европе и России

Президент Чехии Павел недоволен, что Трамп не желает называть Россию «агрессором»
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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал позицию американского лидера Дональда Трампа в отношении Европы и России, и призвал дать ЕС больше времени для обеспечения безопасности континента и сдерживания Москвы. Его слова приводит Bloomberg.

Павел признал, что европейские страны не смогут обеспечить длительный мир на Украине без помощи США, и Трамп прав, требуя увеличения расходов на оборону. Однако, по его словам, понадобятся годы, чтобы заменить некоторые гарантии безопасности, которые обеспечивает Вашингтон.

«Европейские союзники хотели бы более решительного подтверждения того, что Россия является, и по крайней мере в краткосрочной перспективе будет, нашей наибольшей угрозой безопасности», — заявил Павел.

Кроме того, он разочаровался нежеланием Трампа занять более жесткую позицию в отношении России и четко обозначить ее как «агрессора». Европе нужна решительная поддержка США в давлении на Кремль через санкции, дипломатическую изоляцию и военное сдерживание, указал президент Чехии.

Еще до своей инаугурации в начале января президент США Дональд Трамп заявлял, что будет добиваться повышения военных расходов стран-участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Ранее Зеленский дал совет Трампу в отношении России.

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