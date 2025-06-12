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Министр обороны ФРГ прибыл в Киев с визитом

DPA: Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA.

Отмечается, что Писториус намерен обсудить с украинским руководством новую военную помощь ВСУ. Глава Минобороны ФРГ уточнил, что Берлин сделает все возможное, чтобы Киев мог защищаться и находиться в позиции, когда Россия была бы готова к серьезным переговорам.

«Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи», — отметил министр обороны.

До этого Писториус говорил, что Североатлантический альянс на предстоящем саммите в Гааге должен официально объявить Россию самой большой угрозой.

27 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО является прямым участником российско-украинского конфликта. Как он отметил, именно расширение Североатлантического альянса спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и привело к началу вооруженного противостояния на Украине.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО.

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