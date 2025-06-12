На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ утверждают, что страны G7 планируют отменить совместное коммюнике на предстоящем саммите

Bloomberg: G7 отменит совместное коммюнике, чтобы избежать конфликта с Трампом
close
Hannes P Albert/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита из-за различий во взглядах США и других стран группы по вопросам Украины, изменения климата и другим. Об этом сообщает Bloomberg  со ссылкой на источники.

Они утверждают, что государства G7 могут опубликовать отдельные совместные заявления своих лидеров по различным темам.

Издание подчеркивает, что подобный подход является предпочтительным для представителей Канады. Премьер-министр страны Марк Карни хочет ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также продвинуть переговоры о торговле и безопасности.

Саммит G7 запланирован в Канаде с 15 по 17 июня.

В начале июня сообщалось, что новый пакет санкций Европейского союза против России, вероятно, не будет согласован к саммиту G7, который пройдет во второй половине июня. Дипломаты выразили сомнение в возможности выполнить призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских мер до начала саммита.

Ранее на Западе констатировали конец G7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами