СМИ утверждают, что страны G7 планируют отменить совместное коммюнике на предстоящем саммите

Страны «Большой семерки» (G7) откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита из-за различий во взглядах США и других стран группы по вопросам Украины, изменения климата и другим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что государства G7 могут опубликовать отдельные совместные заявления своих лидеров по различным темам.

Издание подчеркивает, что подобный подход является предпочтительным для представителей Канады. Премьер-министр страны Марк Карни хочет ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также продвинуть переговоры о торговле и безопасности.

Саммит G7 запланирован в Канаде с 15 по 17 июня.

В начале июня сообщалось, что новый пакет санкций Европейского союза против России, вероятно, не будет согласован к саммиту G7, который пройдет во второй половине июня. Дипломаты выразили сомнение в возможности выполнить призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских мер до начала саммита.

Ранее на Западе констатировали конец G7.