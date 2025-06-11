Украина планирует увеличить военные расходы бюджета

Украина планирует в этом году увеличить военные расходы бюджета на $9,6 млрд

Правительство Украины планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен ($9,6 млрд). Об этом говорится в Telegram-канале Верховной рады.

«Правительство готовится подать в Верховную раду изменения в госбюджет примерно на 400 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет».

Отмечается, что эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма.

Накануне стало известно, что США сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

Хегсет подчеркнул, что действующая администрация президента США «придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт». По словам шефа Пентагона, в Белом доме считают, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров отвечает интересам Киева, Москвы и Вашингтона.

Ранее генсек НАТО призвал Британию повышать расходы на оборону или «учить русский».