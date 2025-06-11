Защита Евгении Гуцул намерена опротестовать решение о продлении ей домашнего ареста

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул опротестуют в Апелляционной палате продление ей домашнего ареста еще на месяц. Об этом пишет ТАСС.

«Мы опротестуем это решение», — сказала адвокат башкана Наталья Байрам.

11 июня суд продлил Евгении Гуцул срок домашнего ареста.

До этого Гуцул заявила, что не заинтересована бежать от правосудия и покидать Молдавию. Поэтому, подчеркнула она, все эти доводы необоснованы.

9 июня прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста главе Гагаузии еще на 30 дней.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее стало известно, когда Гуцул могут огласить приговор.