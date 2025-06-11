Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответном письме главе немецкого бундестага Юлии Клекнер назвал «досадным» тот факт, что она назвала Красную Армию «бывшей Советской» и напомнил, что именно она «брала Берлин». Полный текст письма опубликован на сайте ГД.

«Досадно, что вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия», — говорится в тексте сообщения.

Володин также обратил внимание на то, что Клекнер особенно выделила украинскую армию, не перечислив при этом другие народы, входившие в состав СССР и принимавшие участие в войне против нацистской Германии.

Председатель Госдумы отметил, что в своем первоначальном обращении поднимал вопрос о восстановлении исторической справедливости и необходимости признания решающего вклада советского народа и Красной Армии в разгром немецкого нацизма.

Он подчеркнул, что Россия в свою очередь уважительно относится к вкладу союзников в достижение победы во Второй мировой войне и упрекнул Клекнер за фактическую ошибку.

7 июня Володин направил Клекнер и лидерам пяти фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении он обратил внимание немецких политиков на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Клекнер проигнорировала материалы о терактах Киева, которые ей направил Володин. В ответ она заявила, что на Украине «нет фашизма». Кроме того, Клекнер упрекнула Володина в том, что он «переосмысливает исторические и политические события».

Ранее Володин заявил, что Зеленский несет личную ответственность за теракты в России.