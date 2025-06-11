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В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России

Депутат Боярский: в России не будут отключать сервис онлайн-бронирования Booking
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Pascal Rossignol/Reuters

В России не будут отключать сервис онлайн-бронирования Booking, поскольку он нужен как гражданам России, так и иностранцам. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в ходе пресс-конференции, передает агентство «1prime.ru».

Он добавил, что при этом будут создаваться условия для путешествий для российских граждан через национальный сервис.

«Мы прекрасно понимаем, что Booking нужен российскому туристу для выезда за рубеж и иностранному туристу для посещения России. Мы хотим создать условия, чтобы гражданин России путешествовал по своей стране, используя национальный сервис», — сказал Боярский.

17 мая президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой.

27 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать туризм на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что миллиардер из Кургана откроет гостиницу на Кавказе.

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