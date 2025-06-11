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В РФ оценили возможные риски взаимодействия Баку и Еревана с НАТО

Захарова: Москва рассчитывает, что Баку и Ереван осознают риски контактов с НАТО
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва рассчитывает, что Ереван и Баку осознают риски взаимодействия с НАТО и понимают обеспокоенность России, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что и в Баку, и в Ереване в равной мере понимают как нашу обоснованную обеспокоенность по этому поводу, так и в полной мере оценивают риски углубления своего взаимодействия с агрессивными военными блоками», — сказала дипломат.

Она отметила, что основной целью Североатлантического альянса на Южном Кавказе является расшатывание обстановки и создание «новых очков напряженности».

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Таким образом, он дополнил свое раннее заявление о том, что на границе двух стран под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО.

Ранее Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости.

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