Ветераны СВО смогут стать участниками ЖСК

Правительство России расширило список граждан, которые могут быть участниками жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в него вошли участники специальной военной операции (СВО) со статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в них могут войти участники отражения вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные регионы РФ.

ЖСК – форма организации для строительства жилья. Граждане, учреждающие кооператив, принимают в состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, на полученные деньги строится дом. До этого перечень категорий лиц, которые могут быть приняты в члены ЖСК, был утвержден в 2012 году, в него входили 11 категорий граждан.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании (УК), ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед собственниками жилья о своей работе. Закон также предполагает, что УК обязана предоставлять отчет о своей деятельности в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе.

Ранее в Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов.