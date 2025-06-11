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В РФ ввели зону свободной торговли в приграничных районах Брянской области

Кабмин распространил зону свободной торговли на приграничные районы под Брянском
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В нескольких приграничных районах Брянской области начнет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом пресс-служба правительства РФ сообщила в своем Telegram-канале.

«На ряд приграничных территорий Брянской области будет распространен режим свободной экономической зоны, который действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.

По мнению российских властей, инициатива позволит поддержать бизнес, который функционирует на указанных территориях.

В марте режим свободной экономической зоны был распространен на приграничные районы России, в которых действует правовой режим контртеррористической операции.

Резиденты СЭЗ имеют право не платить налог на прибыль от реализации инвестиционных проектов, а также освобождаются от налога на имущество организаций. Кроме того, для них действует режим свободной таможенной зоны и предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в 7,6%.

Ранее режим свободной экономической зоны расширили в Белгородской области.

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