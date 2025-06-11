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В Кремле заявили о готовности России к снижению потолка цен на нефть

Песков: потолок цен на нефть не стабилизирует нефтяной рынок
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Shutterstock

Предложение Еврокомиссии снизить потолок цен на российскую нефть не поможет стабилизировать ситуацию на энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля ответил на вопрос, как подобные ограничения повлияют на Россию.

«РФ не первый день живет в ограничениях, кои мы считаем незаконными. Россия уже получила опыт для того, чтобы минимизировать негативные последствия от подобных решений», — сказал Песков.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас сообщила о предложении ЕК понизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45. Также предлагается установить запрет на транзакции с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2».

Газета Politico сообщила, что Европейский союз может 20 июня провести голосование по новому, 18-му пакету санкций против России, если ему удастся согласовать позицию с Соединенными Штатами.

Ранее Россия вновь начала поставки нефти в Японию.

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