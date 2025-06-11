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В МИД России прокомментировали полученную ноту Узбекистана

Захарова: РФ внимательно рассматривает содержащиеся в ноте Узбекистана данные
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия с вниманием рассматривает содержащиеся в ноте Узбекистана сведения. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Дипломат отметила, что между Москвой и Ташкентом имеются контакты по линии правоохранительных и иных служб.

Захарова добавила, что обращение Ташкента доводится до компетентных инстанций. Полученная объективная информация будет передана узбекистанской стороне в установленном порядке.

10 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил, что ведомство выразило обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России. В министерстве состоялось совещание с представителями России, стороны обсудили ситуацию. Позднее посольство Узбекистана в Москве направило ноту в МИД России с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов.

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