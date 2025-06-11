Российский посол предупредил о неминуемом ответе Москвы на провокации Киева

Москва будет решительно отвечать на все провокации со стороны Киева. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

Он обратил внимание, что российско-американские контакты по теме стратегической стабильности невозможно отделить от процесса урегулирования конфликта на Украине. Также, по словам дипломата, РФ не забывает и о плане США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Мы, безусловно, учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима [украинского лидера Владимира] Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз, в том числе по периметру российских границ, последует неминуемый и решительный отпор», — подчеркнул Дарчиев.

10 июня посол РФ в США рассказал, что обе страны приняли предварительное решение перенести переговоры по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях из Стамбула в свои столицы. Как сказал Дарчиев, следующая встреча должна состояться «в самое ближайшее время в Москве».

Ранее в МИД РФ оценили план США по созданию «Золотого купола».