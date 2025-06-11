Главное отличие между русскими и американцами в том, что первые не стремятся навязывать свои ценности. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью американскому журналисту Рику Санчесу, передает RT.

«Так вот, русских от американцев отличает то, что русские не чувствуют необходимости навязывать тебе свои ценности. Они не читают телевизионные проповеди и не пытаются обратить тебя в свою веру, так сказать», — сказал экс-аналитик.

Джонсон добавил, что данное отличие связано с отсутствием наследия колониальной империи у русских.

В январе американец Даниэл Мартиндейл, который два года пробыл в тылу ВСУ и работал на Россию, заявил, что РФ похожа на семью, а в США царит атмосфера войны.

Он сравнил президента России Владимира Путина с главой семьи, решающим проблемы в случае необходимости. Мартиндейл также выразил надежду, что ситуация в США со временем улучшится. Однако, по его мнению, в России на данный момент обстановка лучше.

Ранее американский разведчик назвал главное отличие России от США.