Глава МИД Белоруссии рассказал, собирается ли Россия дойти до Берлина после СВО

Россия не испытывает желания идти воевать с европейскими странами после завершения СВО на Украине, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, на Западе присутствует нарратив, что Москва после завершения конфликта с Киевом «планирует пойти дальше до Лондона, Парижа и Берлина». Рыженков добавил, что во время встреч со своими западными партнерами говорит им «не заниматься ерундой», ведь никто никуда не собирается идти.

В начале мая газета The Daily Telegraph сообщила, что Лондон приступил к разработке обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай противостояния с Россией. В нем пропишут последовательность действий членов британского правительства в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. Также будет определено, в какие бункеры направят членов кабмина и королевской семьи в случае объявления войны.

Позднее военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал новость о том, что Великобритания готовит «план» на случай войны с Россией. По мнению специалиста, Лондон работает на внутреннюю аудиторию.

Ранее Шойгу заявил о программах в НАТО и ЕС по подготовке к конфликту с Россией.