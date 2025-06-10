В Словакии заявили о правильности мнения по конфликту на Украине

МИД: Словакия была права в том, что у конфликта на Украине нет военного решения

Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, пишет РИА Новости.

«Для нас с самого начала было понятно, еще когда мы были в оппозиции, что у этого конфликта нет военного решения, необходимо искать дипломатическое решение», — сказал он.

Он добавил, что позиция Словакии очень схожа с позицией Чехии, с одним лишь отличием: страны по-разному видят способы завершения данного конфликта.

До этого президент Словакии Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум по отмене антироссийских санкций. Пеллегрини отметил, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

17 мая премьер Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят.

Ранее Словакия выразила готовность возобновить сотрудничество с Чехией по Украине.