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В Словакии заявили о правильности мнения по конфликту на Украине

МИД: Словакия была права в том, что у конфликта на Украине нет военного решения
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Depositphotos

Подтверждается правильность мнения Словакии о том, что у конфликта на Украине нет военного решения. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, пишет РИА Новости.

«Для нас с самого начала было понятно, еще когда мы были в оппозиции, что у этого конфликта нет военного решения, необходимо искать дипломатическое решение», — сказал он.

Он добавил, что позиция Словакии очень схожа с позицией Чехии, с одним лишь отличием: страны по-разному видят способы завершения данного конфликта.

До этого президент Словакии Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум по отмене антироссийских санкций. Пеллегрини отметил, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

17 мая премьер Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят.

Ранее Словакия выразила готовность возобновить сотрудничество с Чехией по Украине.

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