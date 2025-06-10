На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Белорусии заявили об утрате влияния коллективным Западом

Глава МИД Белоруссии Рыженков: многим странам надоел «менторский тон» Запада
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков считает, что многим странам надоел «менторский тон» коллективного Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, это касается обсуждений по вопросам во всех областях, включая политическую, экономическую и внешнеполитическую. Он отметил, что несмотря на возможные последствия, руководства стран все чаще отказываются от подобного рода западного вмешательства.

»... все больше и больше готовы выстраивать прагматичные отношения между собой, не видя панацеи для решения всех своих вопросов в странах Запада», — сказал Рыженков.

До этого МИД Белоруссии отметил, что прибалтийские страны и Польша в настоящее время являются главными критиками Москвы и Минска в Евросоюзе. По его словам, именно от них исходят наиболее «изощренные» предложения по санкциям и политические высказывания против РФ и Белоруссии.

Ранее Рыженков заявил о неудачной попытке Запада рассорить Россию и Белоруссию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами