В МИД Белорусии заявили об утрате влияния коллективным Западом

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков считает, что многим странам надоел «менторский тон» коллективного Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, это касается обсуждений по вопросам во всех областях, включая политическую, экономическую и внешнеполитическую. Он отметил, что несмотря на возможные последствия, руководства стран все чаще отказываются от подобного рода западного вмешательства.

»... все больше и больше готовы выстраивать прагматичные отношения между собой, не видя панацеи для решения всех своих вопросов в странах Запада», — сказал Рыженков.

До этого МИД Белоруссии отметил, что прибалтийские страны и Польша в настоящее время являются главными критиками Москвы и Минска в Евросоюзе. По его словам, именно от них исходят наиболее «изощренные» предложения по санкциям и политические высказывания против РФ и Белоруссии.

Ранее Рыженков заявил о неудачной попытке Запада рассорить Россию и Белоруссию.