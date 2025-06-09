В Курской области сменился глава минспорта

Исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта Курской области Вячеслав Харитонов покинул свой пост. Об этом сообщает правительство Курской области в своем Telegram-канале.

«Временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Курской области назначена Наталья Юрьевна Жигалова», — говорится в сообщении.

До этого она возглавляла минспорта Белгородской области.

В мае президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов Курской области поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории региона. Тогда российский лидер посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Ранее в Совфеде объяснили визит Путина в Курскую область.