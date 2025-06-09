В МИД РФ высказались о присутствии американских советников в СБУ

Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает, как информация об операциях Киева против РФ доходит до президента США Дональда Трампа, но убежден в присутствии американских советников в украинской службе безопасности. Его слова приводит РИА Новости.
«Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны», — заявил он на Форуме будущего 2050.
Лавров выразил уверенность в том, что большое количество советников из США «сидит» в здании СБУ. Кроме того, по его словам, инструкторы из стран-поставщиков военной техники консультируют вооруженные силы Украины в разработке всех операций, в частности, при размещении и маскировке объектов.
1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Сообщалось, что стороны обсудили актуальные аспекты украинского кризиса.
Ранее в МИД прокомментировали отношения Путина и Трампа.