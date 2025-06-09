В МИД РФ высказались о присутствии американских советников в СБУ

Лавров заявил, что не знает, как Трампа информируют об операциях Киева против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает, как информация об операциях Киева против РФ доходит до президента США Дональда Трампа, но убежден в присутствии американских советников в украинской службе безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны», — заявил он на Форуме будущего 2050.

Лавров выразил уверенность в том, что большое количество советников из США «сидит» в здании СБУ. Кроме того, по его словам, инструкторы из стран-поставщиков военной техники консультируют вооруженные силы Украины в разработке всех операций, в частности, при размещении и маскировке объектов.

1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Сообщалось, что стороны обсудили актуальные аспекты украинского кризиса.

Ранее в МИД прокомментировали отношения Путина и Трампа.