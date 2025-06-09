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В МИД РФ высказались о присутствии американских советников в СБУ

Лавров заявил, что не знает, как Трампа информируют об операциях Киева против РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает, как информация об операциях Киева против РФ доходит до президента США Дональда Трампа, но убежден в присутствии американских советников в украинской службе безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны», — заявил он на Форуме будущего 2050.

Лавров выразил уверенность в том, что большое количество советников из США «сидит» в здании СБУ. Кроме того, по его словам, инструкторы из стран-поставщиков военной техники консультируют вооруженные силы Украины в разработке всех операций, в частности, при размещении и маскировке объектов.

1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Сообщалось, что стороны обсудили актуальные аспекты украинского кризиса.

Ранее в МИД прокомментировали отношения Путина и Трампа.

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