Пескова спросили о возможном обмене телами военных 9 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться заявления Киева относительного того, может ли состояться обмен телами военнослужащих между РФ и Украиной 9 июня.

«Переслушайте заявление [помощника президента РФ Владимира] Мединского, он там отвечает на все ваши вопросы. Что касается сегодня, то давайте подождем, посмотрим», — сказал представитель Кремля журналистам.

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной.