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Кремль пока намерен разбираться с Украиной по вопросу приема тел военных ВСУ

Песков: РФ не обратится к международным организациям по передаче тел военных ВСУ
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не собирается обращаться к международным организациям для решения проблемы переправки тел украинских военных.

По словам представителя Кремля, речи об этом пока не идет, поскольку есть договоренности на двустороннем уровне. В связи с этим нужно понять, отказывается ли украинская сторона от их выполнения.

9 июня посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что РФ выступает за продолжение переговоров с Украиной, несмотря на отказ Киева принять тела собственных военных.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Украине рассказали, когда заберут тела бойцов ВСУ.

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Обмены пленными с Украиной
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