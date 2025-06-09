В Кремле прокомментировали ситуацию с обменом тел военнослужащих между РФ и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Украины перенести дату обмена телами погибших военнослужащих.

Он напомнил, что от Кремля, а именно от помощника президента РФ Владимира Мединского, был комментарий, что российская сторона придерживается договоренностей, которые были достигнуты между делегациями России и Украины в Стамбуле 2 июня.

«Мы слышали 100 разных отговорок, оправданий и так далее, но вряд ли их можно счесть правдоподобными. Российская сторона сохраняет готовность реализовывать договоренности Стамбула», — сказал Песков.

7 июня помощник президента России, глава российской делегации на прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тела украинских военных для обмена привезли в Брянскую область.