Захарова заявила, что Зеленский тянет время и клянчит у Запада ракеты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент Украины Владимир Зеленский «клянчит» у Запада ракеты, чтобы увеличить число жертв среди украинских солдат и снова не забрать их тела. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала интервью украинского лидера в эфире ABC News, в котором он заявил, что США передали 20 тыс. ракет на Ближний Восток, несмотря на обещания администрации экс-президента Джо Байдена поставить их республике.

«6 тысяч пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает, — написала она. — Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв».

7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена. Говоря о готовности к обмену военнопленными с Украиной, помощник президента заявил, что Россия всегда держит слово.

Ранее В МИД РФ высказались об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ.