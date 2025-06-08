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Бастрыкин заявил о нежелании Интерпола искать украинских преступников

Бастрыкин: Интерпол уклоняется от поиска украинских военных преступников
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Телеграм-канал «Следком»

Интерпол уклоняется от сотрудничества с Россией по поиску высокопоставленных украинских военных преступников. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Они все объявлены в международный розыск. Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем», — сказал Бастрыкин.

По его словам, Интерпол также отказывается квалифицировать преступления украинцев, как «квалифицировал Нюрнбергский процесс деяния высокопоставленных фашистов».

4 июня Бастрыкин заявил, что все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины. По его словам, взрывные устройства, которыми подорвали мост в Брянской области, были начинены иностранной взрывчаткой и снабжены блоком управления «Лора» украинского производства.

До этого глава СК заявил о том, что около семи тысяч уголовных дел возбуждено в отношении почти полутора тысяч представителей военного и политического руководства Украины с 2014 года. По словам Бастрыкина, дела возбуждены по событиям в Донбассе и Новороссии. В числе тех, на кого завели дела, оказались также члены силовых структур и националистических объединений.

Ранее Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных.

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