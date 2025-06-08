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Рубио указал на важность прямых переговоров России и Украины

Госсекретарь США Рубио указал на важность прямых переговоров России и Украины
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Julien de Rosa/Pool/AP

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о важности прямых переговоров России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро во время телефонного разговора, говорится на сайте госдепа США.

«Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения устойчивого мира», — говорится в заявлении.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня. Киев и Москва обменялись проектами меморандумов, однако до прекращения огня не договорились. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными (обменять тяжелораненых и военных до 25 лет по формуле «все на всех»), а также телами военных. Третий раунд переговоров также ожидается в июне.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее Трамп пригрозил России на случай, если она «перейдет черту».

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