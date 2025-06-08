На Западе заявили, что Трамп назвал Маска наркоманом

Президент США Дональд Трамп в личном общении со своими соратниками назвал бизнесмена Илона Маска «конченым наркоманом». Об этом сообщает Washington Post.

«Трамп комментировал свое раздражение и беспокойство по поводу Маска в течение всего дня и вечера, в том числе назвал Маска «конченым наркоманом» во время телефонного разговора», — пишет издание.

В минувший четверг между президентом и предпринимателем произошла перепалка. Ссора началась после того, как Маск раскритиковал бюджетный проект американского президента.

Бизнесмен не согласился с увеличением дефицита федерального бюджета. Трамп парировал, что бизнесмен так реагирует на отсутствие в законопроекте субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Маску.

Миллиардер ответил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной».

Ранее Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов.