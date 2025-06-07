На Украине рассказали, когда состоится обмен пленными с Россией

Обмен пленными между Москвой и Киевом перенесен на следующую неделю, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя украинского Координационного штаба Петра Яценко.

По его словам, республика все еще готовится к тому, чтобы вернуть России тяжелобольных и раненых в обмен на своих военнослужащих.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились в том числе об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее Минобороны РФ отреагировало на затягивание Украиной обмена военнопленными.