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Экс-разведчик ВС США сообщил об огромной плате Польши за антироссийскую позицию

Скотт Риттер: Польша дорого заплатила за свою антироссийскую позицию
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польша уже очень дорого заплатила за свою антироссийскую позицию. Об этом во время трансляции в социальной сети X заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Эксперт обратил внимание, что Варшава сама себе создает проблемы. В частности, она отправила тысячи наемников на Украину, чтобы те приняли участие в боевых действиях против РФ. При этом многие из них так и не вернулись с фронта.

«А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, ее ждет такая же судьба», — подчеркнул Риттер.

По его словам, Польша не представляет никакой угрозы для РФ. Несмотря на это, власти республики продолжают придерживаться антироссийской риторики и помогать Украине. Поступая таким образом, поляки поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков.

«РФ не ищет конфликта с Польшей и другими соседями. Единственное, что ее волнует — нацисты и НАТО у границ», — резюмировал эксперт.

2 июня заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что русофобия в польском руководстве не исчезнет после президентских выборов. Как он отметил, сейчас Польша «настолько пропитана русофобией», что рассчитывать на изменение ее отношения к РФ не приходится.

1 июня в республике завершились выборы главы государства, победу на которых одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. За него проголосовали 50,89% избирателей.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды.

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