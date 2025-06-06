Польский президент Дуда провел переговоры с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда сообщил в социальной сети X, что у него был «хороший» телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Главной темой были вопросы безопасности Польши и нашего региона в контексте завершившегося саммита [«Бухарестской девятки»] B9 в Вильнюсе и предстоящего саммита НАТО в Гааге, а также вопрос повышения уровня расходов государств-членов на оборону», — уточнил польский лидер.

Стороны также обсудили прошедшие 1 июня в Польше президентские выборы. По словам Дуды, победа кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого «дает гарантию преемственности государственной политики в ее ключевых аспектах», в том числе в плане «продолжения выдающихся трансатлантических отношений и тесного сотрудничества» двух стран «как институционально, так и лично с президентом Трампом».

2 июня в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Михаил Матвеев спрогнозировал, что вряд ли Польша при новом президенте будет высказывать симпатии к России, но ее поведение может стать менее агрессивным. Такой сценарий допустим при смене курса США, считает парламентарий.

Ранее в Госдуме заявили, что президентом Польши был русофоб и стал русофоб.